Ce que les femmes doivent savoir avant de choisir la personne qui va les opérer

Cette mise en doute des symptômes peut alors amener la patiente à remettre en question sa perception et à "apprendre à vivre avec" ou, à tout le moins, à la forcer à contacter un autre praticien. L'un ou l'autre de ces scénarios contribue à retarder la pose d’un diagnostic correct. Dans certains cas, ce retard peut faire la différence entre la vie et la mort. Cette attitude médicale discriminatoire est une forme de "gaslighting" (un phénomène dans lequel quelqu'un, consciemment ou inconsciemment, vous manipule pour vous faire sentir que vous ne pouvez pas ou ne devriez pas vous faire confiance, à vous-même, à vos souvenirs, vos sentiments, votre intuition ou vos sensations) et est conçue pour subtilement invalider le ressenti des patientes.

Pour cette raison, les femmes doivent insister plus longtemps et plus fort pour obtenir un diagnostic médical correct. Elles sont généralement diagnostiquées 2,5 ans plus tard qu’un homme pour un cancer et 4,5 ans plus tard pour un diabète.

Et ce ne sont pas des cas isolés : au total, les femmes sont diagnostiquées plus tard que les hommes dans plus de 700 maladies, comme les maladies immunitaires, hormonales, la démence ou les maladies cardiaques. Une étude datant de 2018 avait déjà révélé que les femmes présentant une crise cardiaque étaient plus susceptibles de mourir lorsqu'un médecin de sexe masculin les traitait, par rapport à une femme médecin. Les femmes reçoivent également moins d'analgésiques (et moins d'analgésiques efficaces), plus de prescriptions d'antidépresseurs et plus d'aiguillages vers des services de santé mentale, même quand cela n’est pas nécessaire. La marginalisation des symptômes ressentis par les femmes les expose donc à un énorme risque !

Bref, soyez vigilantes : si jamais vous quittez le cabinet de votre médecin en ayant l'impression que vos inquiétudes ont été rejetées, pas écoutées ou pas prises au sérieux, obtenez un deuxième ou un troisième avis. Continuez à poser des questions jusqu'à ce que les réponses commencent à avoir un sens pour vous !