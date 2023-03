Ce que la toute première cartographie complète d’un cerveau nous apprend

Des scientifiques ont réalisé une prouesse qui pourrait avoir de grandes répercussions sur l’étude du cerveau humain : ils ont cartographié l’entièreté du cerveau d’une larve de mouche, le plus "simple des cerveaux complexes".

Cela ne vous parait peut-être pas des plus excitant (ou des plus ragoûtant) mais c’est la première fois que des chercheurs parviennent à modéliser l’entièreté d’un cerveau. Celui de la larve de mouche est composé de 3000 neurones et de 548.000 synapses. À titre de comparaison, le cerveau humain contient 86 milliards de neurones et 10.000 milliards de synapses… un système nerveux un peu plus complexe donc que celui de la larve de mouche.