'Ce que l’on sait de Max Toppard', le nouveau roman de Nicolas d’Estienne d’Orves

" C’est un livre sur l’art de l’illusion. Le cinéma c’est l’art de l’illusion. Faire croire qu’on peut entrer dans l’écran et accéder à un monde parallèle. Max Toppard, c’est l’histoire du cinéma qui court depuis l’invention du cinématographe jusqu’aux années quarante puis soixante. C’est celui qui aurait tout imaginé, eu l’intuition, plus que les autres. La littérature est un jeu, un jeu de rôle, on s’invente un monde. Un livre est un monde parallèle, exactement comme un film ou un tableau, on rentre dedans, et là on passe de l’autre côté de l’écran. Dans mes derniers romans, je mélange toujours la réalité, la fiction, comme on dit : " Le vrai est un moment du faux ". Où commence le réel, ou se finit l’imaginaire ? Je secoue le shaker, ce qui en sort c’est du vraisemblable, du possible. "