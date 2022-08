Ce que l'on sait d'Hadi Matar, l’homme arrêté pour avoir poignardé l’écrivain Salman Rushdie

Le site web d’information américain "The Daily Beast" a aussi cherché à dresser le portrait d’Hadi Matar. Il a interrogé ancien élève qui l’a côtoyé à l’école secondaire en Californie. Cet élève, Gabriel Sanchez, s’est dit "choqué" d’apprendre que Hadi Matar puisse être impliqué dans un tel fait. Il a décrit Hadi Matar comme "un fervent musulman qui participait aux discussions et avait plusieurs amis", selon The Daily Beast.

À propos de l’exercice de la foi, Hadi Matar est décrit comme quelqu’un qui pratiquait "sérieusement", "C’était un fervent musulman", a-t-il ajouté, se souvenant d’un élève qui faisait preuve de "gentillesse". Selon l’ancien élève Gabriel Sanchez, Hadi Matar passait le temps libre à l’école à jouer au basket et à lire beaucoup. Il n’aurait cependant jamais parlé de l’Iran ou de Rushdie.

Ce qu’a fait Hadi Matar entre son déménagement dans le New Jersey en 2014 et maintenant reste vague. Le quartier où il vivait est décrit comme cosmopolite et calme. Les voisins interrogés par The Daily Beast ne connaissaient pas particulièrement Hadi Matar. Selon les informations recueillies par le site web d’information américain auprès d’un club de sport, le jeune homme se serait inscrit à des cours collectifs de boxe en avril dernier et aurait stoppé son abonnement le 9 août.