Ce que Keanu Reeves avait caché pour décrocher son rôle dans Matrix

L’acteur Keanu Reeves, à l’affiche de "John Wick 4", a vu sa carrière exploser dans les années nonante avec des films tels que "Point Break : extrême limite", "Dracula" et "Speed" mais si un rôle a bouleversé son parcours c’est celui de Neo dans "Matrix". Succès colossal à sa sortie en 1999, "Matrix", réalisé par les Wachowski, a révolutionné le film de science-fiction et est devenu un classique, suivi de trois autres volets.

Interviewé dans un podcast consacré aux films d’action, Keanu Reeves a révélé à quel point il avait été attiré par le scénario et le potentiel visuel du film, voulant à tout prix y prendre part quitte à cacher des soucis de santé par crainte qu’ils ne l’empêchent de décrocher le rôle : "J’ai rencontré les Wachowski et j’ai adoré le scénario, elles m’ont montré une prévisualisation du bullet time qui était extraordinaire, et m’ont ensuite parlé d’une formation aux arts martiaux de style hongkongais en me demandant si j’étais prêt à faire ça, que ça allait durer quatre mois, et j’ai répondu "oui, ça me va." Le seul souci est que j’avais un problème à la nuque qui s’aggravait, j’avais passé quelques années à le combattre, et je commençais à ressentir des picotements". L’acteur poursuit : "J’avais fait un film appelé Chain Reaction à Chicago et j’avais eu droit à quelques péridurales, à des injections dans la colonne vertébrale. J’avais un disque protubérant, et un autre qui était fracturé, et je commençais à perdre mes sensations et mon équilibre."