"Ce que je sais de toi" d’Éric Chacour : récit touchant et délicat d’une amitié qui dérange dans l’Égypte des années 80

La vie commence-t-elle quand on commence à désobéir à ce que l’on avait prévu pour nous ?

"Je n’ai pas forcément la réponse. Je pense que l’enfance, c’est une attente" répond l’auteur. "On vit dans le moment présent et on ne se projette pas beaucoup. Puis à un moment on voit les adultes autour de soi qui évoluent et cela nous semble séduisant. […] Je me suis rendu compte que beaucoup d’adultes ne sont souvent que des enfants qui ont passé l’âge d’être administrativement des enfants, mais qu’ils restent des enfants hantés par les mêmes combats intérieurs. […]" raconte Éric Chacour, né à Montréal, de parents égyptiens.

Il poursuit : "À l’adolescence, on a envie d’être comme les autres […] On déteste ce qui nous différencie d’eux. Puis arrive un âge où l’on se rend compte que ce sont ces différences qui sont les plus intéressantes. Ça finit par être ce que l’on préfère de soi-même. C’est peut-être ce moment-là où l’on commence à devenir adulte, mais il peut très bien ne jamais arriver dans une vie".