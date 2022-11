Ce que j’aurais aimé que l’on me dise – Transidentités et coming out

Histoires croisées à plusieurs voix. Des personnes hétéroclites témoignent de leur rapport aux identités de genres, aux normes et aux coming out vécus. Qu’est-ce qu’iels auraient aimé/aimeraient entendre et dire ?

Un documentaire initié par Vinciane Zech, ‘La démise en boîte’, donnant la parole aux concerné·es à propos des transidentités. ‘La démise en boîte’ est un projet qui permet la réalisation de films et de créations sonores, documentaires, associatifs ou collectifs visant à donner la parole aux concerné‧es et à faire des films avec les gens – et non sur eux.