"Ce qu'on vit en Belgique est pire qu'en Afghanistan" : des migrants témoignent sur la crise de l'accueil, 5 ans après la création du hub humanitaire

Machinalement, presque mécaniquement, tartines, fruits et boissons sont placés dans des centaines de sacs. Nous sommes un peu avant midi. A l'intérieur du hub, les bénévoles s'activent pour préparer les colis repas. "Il y a encore quelques semaines, on distribuait 750 repas par jour" explique le coordinateur du hub humanitaire, Lorenzo Durante Viola. "Aujourd'hui, on atteint un millier de repas distribués quotidiennement".

Ces demandeurs de protection internationale doivent normalement être pris en charge par l'Etat!

Le manque de places dans les centres Fedasil a un impact direct sur la fréquentation du hub. "Normalement, notre centre est plutôt destiné aux migrants en transit, qui ne font pas de demande d'asile en Belgique. Mais désormais, on a de plus en plus de demandeurs de protection internationale, qui normalement doivent être pris en charge par l'Etat!" explique Lorenzo Durante Viola.

"C'est la responsabilité de l'Etat que d'accueillir ces candidats à l'asile, et de leur offrir un accueil digne et sécurisé. C'est compliqué pour les équipes d'être confronté quotidiennement au manque de moyens et à la nécessité de pallier ces lacunes de l'Etat" ajoute Julie Pire, responsable communication de la Plateforme citoyenne BXLRefugees.