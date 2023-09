"Ce qu'on a vu en 2e mi-temps, ça piquait aux yeux" : Stephan Streker réagit à Azerbaïdjan - Belgique

Egalement présent sur le plateau, Frédéric Waseige n'a pu que constater le manque de fluidité dans le jeu belge.

"On a eu l’impression qu’il n’y avait pas de vécu commun, pas de collectif dans cette équipe. On se rend compte dans ce genre de matches qu’on passe d’une génération à une autre. Pour que ça se passe bien dans cette situation, il faut des tauliers dans chaque ligne. Et aujourd’hui, on n’avait pas un joueur comme Kevin De Bruyne. On s’est sorti de beaucoup de situations car on a joué dix ans ensemble. On avait un joueur comme Axel Witsel qu’on critiquait beaucoup mais qui décidait du rythme d’un match. Ici, je ne trouve pas que Tielemans et Onana ont fait ce qu’on attendait d’eux. Ils n’ont pas pris le match en main. On n’a jamais eu l’impression qu’il y avait une ligne directrice."

"Le plus invraisemblable, ce sont les déchets techniques", réembraiye Stephan Streker. "J’ai rarement vu l’équipe belge jouer techniquement à ce point en dessous de son niveau. Le mauvais explique certaines choses mais n’explique pas tout."

"La moitié des erreurs n’est pas due au terrain mais à la déconcentration", complète Frédéric Waseige.