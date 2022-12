Ce qu’on a fait de mieux en 2022 !

Y a pas que le foot !





Le dernier chapitre de l’émission "2022 en mieux" n’est pas le moindre : il s’agit du sport et de tous les sportives et sportifs belges qui ont fait briller les yeux de leurs supporters tout au long de l’année. Les Diables rouges… un peu, mais surtout, en cyclisme, Remco Evenepoel, Wout Van Aert ou Philippe Gilbert. En football, l’Union Saint-Gilloise et l’équipe féminine belge, les Red Flames. En athlétisme, notre championne du monde de l’heptathlon pour la deuxième fois, Nafissatou Thiam. Qui de mieux que les journalistes sportifs RTBF, Rodrigo Beenkens et Benjamin Deceuninck, et l’actuel président du Comité Olympique Belge, ancien champion d’Europe de tennis de table, Jean-Michel Saive, pour nous parler de ces personnalités qui, chacune dans leurs disciplines, ont incontestablement marqué cette année.





Deux mots enfin sur la surprise supplémentaire que vous réserve "2022 en mieux" : un duo unique composé de deux personnalités non moins uniques dans leur genre et une chanson tout spécialement composée à découvrir en fin d’émission. On ne vous en dit pas plus…



C’est à voir sur la Trois lundi 26 décembre à 20h35 ou, quand vous le voulez, en replay sur Auvio.