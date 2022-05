Ce qu'il restera de l'épopée de l'Union : à la théorie avec Swann Borsellino

Il restera un dispositif. Celui mis en place par Felice Mazzu qui a réussi le tour de magie que beaucoup d’entraîneurs souhaitent sortir de leur chapeau : transformer le football en ballet. Cette saison, chaque match de l’Union, dans la victoire comme dans les rares défaites, étaient rythmés par une connaissance parfaite du dispositif tactique par les joueurs. Pas une maitrise de leur rôle, mais une maitrise du rôle de l’autre. Pour pouvoir prendre sa place, savoir ce qu’il va faire, savoir quoi faire s’il failli. Une saison de switchs défensifs parfaits et de circuits de sortie de balle bien dessinés, qui auront notamment fait du trio Lapoussin-Teuma-Undav un des plus joli triangle de la saison.

Il restera un duo. Dans une équipe dépourvue de " star " et dont on aura loué la force collective tout au long de la saison, Denis Undav et Dante Vanzeir auront validé le travail du groupe grâce à leur présence devant le but. Parce que l’histoire a parfois la mémoire sélective, il faudra se souvenir de leur quasi-quarantaine de buts sur la saison autant que des matchs du déplacement à l’Antwerp et de l’aller-retour face à Bruges en playoffs.

Il restera un gardien. Qui a rappelé ce dimanche au micro d’Eleven Sport qu’il " y a quatre ans, il jouait en D1 amateurs ". Exceptionnel tout au long de la saison, Anthony Moris a autant brillé au pied que sur sa ligne, footballistiqûement qu’humainement.

Il restera l’empire du milieu. Un milieu à trois qui a donné l’impression d’être un milieu à douze, grâce à Casper Nielsen et Teddy Teuma, épaulés par Damien Marcq puis rejoint par un excellent Lazare. Fascinant à regarder jouer dans sa manière de combler les espaces, dans ses courses et dans son impact, le Danois a permis à l’Union de pratiquer ce football. Un football dont la langue a été celle de Teddy Teuma, capitaine qui a su faire rimer travail et talent, tampons et crochets, coups de gueule et belles vannes.

Il restera des ailes pour voler. Un Loïc Lapoussin dont je me veux de ne pas l’avoir vu au Red Star en tant que Français, dont la qualité de dribble n’a eu d’égal que l’abattage de Bart Nieuwkoop tout au long de la saison. Hommes de bases dans l’idée offensive de Mazzu grâce à leur capacité à percuter, mais aussi à s’infiltrer de manière plus axiales, ils auront bien été épaulés par Kaoru Mitoma et Guillaume François.

Il restera un esprit. Que le trois arrière n’aura cessé d’insuffler tout au long de la saison. Un esprit qui ressemble beaucoup à celui de Christian Burgess. 30 balais, mort de faim comme un gamin de 20 ans et qui est venu rappeler qu’en Championship, on maitrisait l’art du duel. Dans cette mission pour tenir la baraque, l’Anglais aura eu besoin de Siebe Van der Heyden, Neo-international, Jonas Bager, Ismaël Kandouss et Koki Machida.

Il restera un groupe. Je cite des noms de joueurs mais dans une épopée, ce n’est pas les individus dont on se souvient. On se souvient de couleurs, en l’occurrence bleue et jaune. On se souvient d’un staff. On se souvient d’humains. On se souvient de moments. Des moments que l’Union Saint-Gilloise aura partagé toute l’année avec des supporters qui sont allés bosser le lundi avec la voix cassée.

Il restera un vide. Car il faut l’admettre : rien ne remplacera un trophée. Encore plus quand vous le touchez d’aussi près. Marqués à vie par une aventure humaine et sportive hors du commun, ce groupe est aussi lié éternellement par une cicatrice.

On se souviendra de tout ça. Et on pense déjà à la saison prochaine, car d’autres équipes ont envie d’écrire une toute autre histoire.