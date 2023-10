Ce qu’il ne faut surtout pas louper au festival Nuits Sonores & European Lab Brussels

Depuis quelques années, le festival offre la curation d’une soirée au sein de Bozar à un·e acteur·ice de la scène électronique. Cette année, on aura droit le vendredi à la présence du légendaire Richie Hawtin, figure majeure de la techno depuis plus de vingt ans, qui a construit un line up aux petits oignons autour de lui, avec notamment Clara3000, Emily Jeanne, Adiel, MARRØN et machína. Et puisque le Canadien n’aime pas se limiter à la musique, il propose également une représentation audiovisuelle de Portrait XO, à voir dans la Salle M.

Le lendemain, c’est l’une des têtes de gondole d’une nouvelle scène techno excitante qui se verra confier les clés du bâtiment, l’Australienne HAAi. En plus d’un set de trois heures où elle aura le temps de construire un véritable lien avec le public, elle a ramené tous ses potes, c’est-à-dire Boys Noize, Karenn (Blawan et Pariah), Vegyn, Luxe, Tai Lokun, Josey Rebelle et évidemment la locale de l’étape, Dienne.

Deux nuits à ne manquer sous aucun prétexte.