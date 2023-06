Ce qu’il ne fallait pas manquer ce mercredi à Roland-Garros : Swiatek tient son rang, Jabeur déçoit, Zverev de retour, journée difficile pour les Belges

Fin de la onzième journée ce mercredi à Roland-Garros ! Et le suspense a une nouvelle fois été au rendez-vous, avec des confirmations, mais aussi des surprises. La première sensation de la journée vient du côté féminin, et plus précisément de Beatriz Haddad Maia, tombeuse de Ons Jabeur. La Brésilienne aura la lourde tâche de défier la favorite Iga Swiatek dans le dernier carré. Chez les hommes, duel de cogneurs entre Alexander Zverev et Tomas Etcheverry. Un duel qui tourne finalement à l’avantage de l’Allemand après un combat accroché. Tandis que la Belgique a connu une journée compliquée avec les éliminations d’Alexander Blockx et de Joachim Gérard. Retour sur les faits marquants de ce mercredi à Paris !