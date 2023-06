Ce qu’il ne fallait pas manquer ce mardi à Roland-Garros : Djokovic perd un set, Minnen out, ça passe pour Gérard, Sabalenka tente d’éteindre la polémique

Il n’y a plus de joueuse belge à Roland-Garros. Greet Minnen et sa partenaire de double Anna Bondar voient leur beau parcours s’arrêter en quart de finale. Elles ont perdu face à Coco Gauff et Jessica Pegula en deux sets, 6-2, 6-7 (2/7). Après une mauvaise première manche, la Belge et la Hongroise ont proposé une meilleure opposition dans la deuxième mais cela n’a pas suffi face à de solides adversaires.