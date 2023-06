Ce qu’il ne fallait pas manquer ce jeudi à Roland-Garros : un match fou, Swiatek et Jabeur sans encombre, Andreeva continue de surprendre

Si seule Elise Mertens porte encore les couleurs de la Belgique en simple, ils sont encore nombreux à arborer le drapeau noir-jaune-rouge dans le tournoi de double. Après Maryna Zanevska et Kimberley Zimmerman, auxquelles s’ajoutent Ysaline Bonaventure (accompagnée de Udvardy), Kirsten Flipkens (avec Rogers) et Sander Gillé - Joran Vliegen chez les hommes, c’est au tour de Greet Minnen de continuer l’aventure en double à Paris. Anna Bondar et Greet Minnen ont écarté l’Égyptienne Mayar Sherif (WTA 271) et la Slovène Tamara Zidansek (WTA 67) : 7-5, 5-7 et 6-4 en 2 heures et 44 minutes de jeu. Au deuxième tour (16es de finale), la Campinoise et sa partenaire de jeu seront opposées aux Japonaises (N.7) Shuko Aoyama et Ena Shibahara ou aux Russes Ekaterina Alexandrova et Anastasia Potapova.