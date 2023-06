Ce qu’il ne fallait pas manquer à Roland ce lundi : Rune au bout du suspense, la marathonienne Haddad Maia et la performance historique de Gillé et Vliegen

Sur le court Suzanne-Lenglen, la programmation a pris pas mal de retard. La faute à la rencontre entre la Brésilienne Beatriz Haddad Maia (WTA 14) et l’Espagnole Sara Sorribes Tormo (WTA 132) qui a duré 3h51, faisant de cette rencontre le plus long match de la saison sur le circuit féminin, le dixième depuis le début de l’ère Open et le troisième de l’histoire de Roland-Garros. Et si la rencontre a été une très longue bataille, elle a aussi été l’objet d’un scénario complètement fou.

Dans la première manche, la Brésilienne menait en effet 5-2 avant de voir son adversaire revenir et prendre le premier set au tie-break en 1h14. En pleine confiance, Sorribes Tormo a alors continué sur sa lancée pour prendre le service de son adversaire à deux reprises et mener 3-0. Et puis, tout s’est effondré pour elle puisque Haddad Maia a tout simplement pris les six jeux suivants, revenant à une manche partout. Dans le dernier set, la Brésilienne a mené 4-2, 5-3 et s’est même offert trois balles de match à 5-4 mais cela n’a pas suffi. Ce n’est que sur sa quatrième opportunité à 6-5 qu'elle a pu savourer sa victoire qui fait d’elle la première joueuse brésilienne en quarts de finale d’un Majeur depuis 55 ans.

Au prochain tour, c’est la Tunisienne Ons Jabeur (WTA 7) qui se dressera devant elle. Celle-ci s’est imposée très facilement contre l’Américaine Bernarda Pera (WTA 36) 6-3, 6-1. Habituée des grands rendez-vous, Jabeur vivra tout de même son premier quart de finale à Roland-Garros après l’avoir déjà vécu dans les trois autres levées du Grand Chelem.