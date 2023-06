Ce qu’il ne fallait pas manquer à Roland ce dimanche : Mertens éliminée, Alcaraz et Djokovic en démonstration et un double disqualifié

Elise Mertens n’est pas parvenue à se qualifier pour la première fois de sa carrière pour les quarts de finale à Roland-Garros. La Belge menait pourtant un set à zéro et 3-1 dans la deuxième manche avec des opportunités de double break mais a finalement craqué et vu Pavlyuchenkova revenir dans le match. La Russe, plus offensive a vu ses coups d’attaque terminer dans le court plutôt qu’en dehors au fil de l’avancement de la rencontre.

La Belge s’est battue après la perte du deuxième set au tie-break mais n’a pas su trouver de réponse. La troisième manche a été à sens unique dans un premier temps. Mertens a ensuite fait appel au kiné pour une gêne au dos et à la hanche, ce qui lui a permis de se relancer quelque peu mais la Russe a trouvé les ressources nécessaires pour finir après un peu plus de 3h de combat (6-3 6-7 (3/7) 6-3). La Belge va maintenant se concentrer sur le double où Roland-Garros est le seul tournoi du grand chelem qui manque à son palmarès.