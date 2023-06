Ce qu’il ne fallait pas manquer à Roland ce samedi : Mertens encore inspirée, Ruud et Rune qualifiés, Swiatek pressée

De nombreux Belges étaient sur les courts en double ce samedi et la journée s’est avérée plutôt positive. Elise Mertens continue à surfer sur son bon état de forme et s’est qualifiée pour les huitièmes avec sa partenaire Storm Hunter. Malgré un premier set accroché où la Belge et l’Australienne ont été menées 3-5, le duo a réussi à renverser la situation pour s’imposer 7-6 (7/4) 6-1 face à Martins et Shymanovich et se qualifier pour les huitièmes de finale. Après sa magnifique victoire au deuxième tour du simple face à Jessica Pegula, numéro 3 mondiale, Elise Mertens confirme que les sensations sont bonnes et qu’il faudra compter sur elle pour la suite de la quinzaine.

Greet Minnen s’est également qualifiée avec la Hongroise Anna Bondar. La paire affrontait pourtant le duo japonais Aoyama/Shibahara, têtes de série numéro 7, mais a pris le dessus, 6-4 6-4. La paire belge Gille/Vliegen a dominé Gonzalez et Roger-Vasselin, têtes de série numéro 9. Les spécialistes du double l’ont emporté 7-5 6-7 (3/7) 7-6 (10/5). Kirsten Flipkens, qui continue à s’aligner en doubles dans certains tournois n’a pas réussi à passer l’obstacle Kostyuk/Ruse, 13e tête de série. Avec Shelby Rogers, elles se sont inclinées 6-3 4-6 3-6.