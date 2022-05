Ce qu’il faut savoir sur la généralisation du payement électronique le 1er juillet

Les charges du matériel et des transactions sont toujours à charge du professionnel autant dans les magasins que dans les services rendus à domicile. Il est strictement interdit de le répercuter sur le client. Le prix du terminal "Bancontact" varie en fonction du contrat contacté et du nombre de transactions. Généralement, le prix d’un payement se situe entre 12 et 20 cent.

En ce qui concerne le smartphone, il n’y a aucun abonnement, frais ou autre, il coûte donc 6 centimes par opération.