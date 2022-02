Ce qu'il faut savoir sur l’art de la table japonais

Entre tradition et modernité, le Japon est un pays de cérémonie, où le respect des protocoles est strict et où l’art de la table est une institution culturelle. Nathalie Bruart, journaliste à Femmes d’Aujourd’hui, vous parle de cet art de la table au Japon.

A quoi ressemble la table japonaise ? Dans cette séquence de l’émission En Cuisine, votre émission culinaire à retrouver chaque samedi matin sur VivaCité et La Une, on vous explique comment disposer les plats, quelle vaisselle utiliser, comment reconnaître les différentes sortes de baguettes, leurs origines et surtout comment les utiliser ! Les coutumes et le vocabulaire de la table japonaise n’auront également plus de secret pour vous.