Ce qu’il faut savoir avant de faire un double de ses clés de voiture

Perdre une clé de voiture pourra vous coûter cher. Même si c’est une simple clé sans verrouillage central. Dans le 6/8, Caroline Sury, journaliste à L’Echo, nous explique ce qu’il faut savoir avant de demander un double de ses clés.

Le coût pour refaire une simple clé de voiture chez le concessionnaire s’élève à 121 euros. Pourquoi si cher ? Parce qu’il n’y a pas que pour la clé qu’on paie, mais aussi pour le codage. C’est-à-dire le circuit électronique situé à l’intérieur, et sa mémoire appelée le transpondeur.

Or c’est le transpondeur qui permet de faire démarrer le moteur. Ce qui signifie que si vous ne faites refaire que la clé (pour 43 euros), elle ne vous sera d’aucune utilité sans le codage (78 euros).

Pour les clés plus récentes et intelligentes, avec verrouillage central et certaines autres options, le prix monte encore plus haut et peut aller de 360 à 605 euros sans le codage.