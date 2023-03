Ce qu'il faut savoir avant d'acheter son premier logement

Est-ce vraiment important d'être propriétaire ? Quand le marché est-il le plus favorable ? Mieux vaut-il attendre pour acheter un grand logement ou commencer plus petit tout de suite ? Dans l'épisode 8 du podcast Du Beurre dans les Épinards, on se penche sur l'épineuse question de l'achat d'un bien immobilier.

Un mot d'ordre : ne pas voir trop gros pour débuter. Comme notre experte Evelyne le conseille, mieux vaut d'abord investir dans un appartement plutôt qu'une maison. Dans tous les cas, lorsqu'on a discuté du prix d'achat, elle m'a bien avertie qu'il y avait plein de frais à prendre en compte. Je te liste ici ces différents frais et je te donne des liens pour des calculateurs.

Les frais de notaire. Ce sont les frais légaux pour la préparation de l'acte de vente. Ils varient en fonction du prix d'achat de la maison et du notaire choisi. En général, ils représentent environ 1 à 2% du prix d'achat. Evelyne m'a aussi bien rappelé de ne pas oublier la TVA sur les frais de notaire.

Les frais d'enregistrement quant à eux sont les frais payés au bureau de l'enregistrement pour enregistrer la vente de la maison. Ils sont calculés en fonction du prix d'achat de la maison et varient en fonction de la région où se trouve la propriété. (6% en Flandre, 12,5% en Wallonie et à Bruxelles)

Les frais d'agence immobilière. Si pour se faciliter la tâche, on passe par une agence immobilière, ça n'est évidemment pas gratuit. En général, les frais oscillent entre 2 et 5% du prix d'achat de la maison.

Les frais d'expertise sont les frais engendrés si on souhaite faire évaluer la maison par un expert avant de l'acheter.

Les frais de garantie hypothécaire. Il s'agit des frais occasionnés par le fait de contracter un prêt hypothécaire pour financer l'achat de la maison. Ils représentent en général environ 1% du montant du prêt.

En somme, l'achat d'un bien engendre beaucoup de frais auxquels on ne pense si on ne s'y connait pas. C'est là que les calculateurs en ligne interviennent, ils permettent de se faire une petite idée des différents coûts qui vont avec l'achat d'une maison ou d'un appartement (ici, ici ou encore ici). Des coûts qu'il faut absolument prendre en compte afin de pouvoir budgétiser précisément le coût total de l'achat de la maison et éviter les surprises désagréables.