"Ce qu’il fait, c’est absolument incroyable" : le plateau de la Tribune sous le charme du travail d’Alexander Blessin

Les saisons se suivent et se ressemblent du côté de l’Union Saint-Gilloise. Chaque année, on se surprend à se demander quand le conte de fées prendra fin. Et chaque année, force est de constater que les Unionistes prennent un malin plaisir à faire démentir les mauvaises langues.

La preuve, malgré le départ inopiné du coach Karel Geraerts et l’exode de nombreux tauliers, les Unionistes trustent encore le haut du classement. Grâce à une 3e victoire consécutive, acquise face à un bien pâle Charleroi, les Saint-Gillois sont même provisoirement leaders de Pro League. Forcément, les louanges pleuvent, surtout pour saluer la gestion du nouvel homme fort des Bruxellois, Alexander Blessin.

"Je tire mon chapeau à Blessin" avance, d’entrée de jeu un Philippe Albert visiblement sous le charme. "Par rapport à jeudi, il a fait sept changements. Seuls Moris, Burgess, Vanhoutte et Puertas ont débuté face à Charleroi. Quand vous faites autant de changements, vous prenez un risque. Il y a moins d’automatismes et puis, vous avez des gars revanchards, faut aller leur expliquer que, jeudi, les vrais titulaires vont re-rentrer dans l’équipe. Déjà à Ostende, il était extraordinaire. Et ce qu’il fait à l’Union, quand on voit les joueurs qui sont partis, c’est absolument incroyable."

Au contraire de certains coaches, Blessin semble être un adepte de la rotation, n’hésitant pas à faire tourner son effectif pour faire souffler ses titulaires et donner du temps de jeu à tout le monde : "C’est un risque. Parce que si Charleroi avait gagné 0-3, on lui aurait demandé pourquoi il avait changé toute son équipe. Il a fait le choix de donner du temps de jeu à tout le monde, les joueurs lui ont bien répondu et, maintenant, il a des problèmes de luxe. Ce qu’il fait, c’est très bien" estime, quant à lui, Marc Wilmots.

Un constat partagé par Cécile de Gernier : "L’année passée, il n’y avait pas de tournante avant les matches européens. Ici, vous arrivez à faire tourner, malgré le départ de tous ces joueurs. On ne va pas se mentir, contre Charleroi, il n’y avait pas les mêmes automatismes. Je trouve ça malgré tout incroyable de parvenir à faire tournant autant. J’avais un peu peur en début de saison, parce qu’il y avait beaucoup d’individualités mais au final, tout le monde tire dans le même sens ;

Autre fervent admirateur du travail de Blessin, Stephan Streker : "Ce que l’Union réussit, c’est franchement surnaturel. Ils ont perdu 11 joueurs et malgré ça, ils sont en tête du championnat. La démonstration qu’ils ont faite jeudi, je n’ai jamais vu Molenbeek se faire manger à ce point-là pendant 40 minutes. Il n’y avait qu’une seule équipe sur le terrain. Je pense vraiment que O’Laughlin est un magicien."