Ce produit pour bébé vendu une fortune par Gwyneth Paltrow cache une terrible réalité

Sur Instagram, Goop annonçait fièrement l’arrivée du Diapér, une "nouvelle couche jetable doublée de laine d’alpaga vierge et reliée à des pierres précieuses d’ambre, connues pour apporter le bien-être émotionnel".

Prix de cette couche de luxe ? 120 dollars le lot de 12 couches. Le concept a évidemment scandalisé le public. On pouvait lire parmi les réactions les plus populaires : "On dirait un sketch de Saturday Night Live", "C’est un poisson d’avril ?", "Cool, 120 dollars pour 2 jours de pets dans la salle de bain", ou encore "Les gens n’ont pas les moyens d’acheter du gaz, une inflation paralyse les budgets des matières premières et une pénurie pour le lait maternel est en cours. C’est une manière de voir les choses, Goop".