Ce printemps, nos découvertes botaniques aux Journées des plantes de Chantilly

A chaque édition des Journées des plantes, différents jurys composés de spécialistes du jardinage et de la botanique attribuent des prix. S’ils mettent également à l’honneur des exposants présentant outils, objets de décoration et produits issus du monde végétal, les récompenses les plus prestigieuses sont attribuées à une pépinière pour une collection particulière de plantes, tandis que mérites, certificats, recommandations et coups de cœur mettent en avant des plantes, nouvelles ou plus anciennes, qui constituent des valeurs sûres pour les jardins.