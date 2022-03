Ce piano unique au monde contient plus de vingt instruments différents

En cette journée mondiale du piano, nous vous proposons de (re) découvrir un instrument étonnant, un piano "poupée-russe" ou "couteau suisse" du musicien, puisqu’il contient plus de vingt instruments.

En ce 29 mars, 88e jour de l’année, nous célébrons la journée mondiale du piano. Et pour mettre à l’honneur ces 88 touches blanches et noires, nous vous proposons de revenir sur un instrument insolite dont nous vous parlions il y a déjà deux ans, en 2020. Cet instrument unique en son genre est un véritable couteau suisse du musicien ! Réalisé par un groupe ukrainien, les Brunette Shoot Blondes, ce piano vintage rassemble plus de vingt instruments que l’on peut actionner à l’aide d’une des touches du piano.

Composé de 88 touches de piano, cet instrument hybride comprend un tambourin, un violon, un mélodica, un violoncelle, une grosse caisse, un glockenspiel et des percussions.