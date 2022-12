Ce petit accessoire convertit votre vélo classique en vélo électrique

Les solutions se multiplient pour transformer un vélo très classique en vélo à assistance électrique. Après les "kits d’électrification" et les roues électriques tout-en-un, une nouvelle marque se lance dans une solution plus légère avec un module que l’on nous promet "installable sans outil".

Plutôt que d’investir plusieurs milliers d’euros dans un vélo électrique, mieux vaut parfois opter pour une solution adaptative. De plus en plus d’initiatives dans ce sens voient le jour. On connaissait déjà le kit d’électrification, pour lequel il faut disposer d’un vélo avec un cadre suffisamment solide pour supporter le poids des équipements supplémentaires, comme l’écrivait On n’est pas des Pigeons. Coût : entre 400 euros et 1000 euros le "kit d’électrification", selon le comparatif établi par UFC-Que Choisir, l’association française des consommateurs. Et faut-il encore avoir les compétences pour l’installer soi-même, sinon la facture peut encore s’alourdir avec les frais d’installation.

Autre solution pour passer au vélo électrique, la roue prête à l’emploi : "Cycloboost et Ozo Electric proposent des modèles sur mesure, mais d’autres, comme Teebike, font plus simple". La marque, "qui promet une installation très simple, sans aucun câble, vend sa roue 750 euros", écrit UFC-Que Choisir.

Solutions légères

Mais des modules plus légers et plus simples à installer voient aussi le jour depuis quelque temps, avec des marques comme Elemoove ou encore clip.bike. Un kit de conversion électrique indien particulièrement résistant aux intempéries a lui aussi retenu l’attention.

La nouveauté, c’est donc un module signé par la marque américaine Livall, spécialiste des accessoires pour cyclistes, qui a misé sur une campagne Kickstarter pour pouvoir lancer son produit.