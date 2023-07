Ce personnage emblématique de "Ici tout commence" devait mourir dans le 1er épisode

Finalement, ce n’est qu’un peu plus d’un mois plus tard, le 18 décembre 2020, qu’Auguste Armand rend l’âme, après avoir fait une crise cardiaque. Une issue dramatique, mais qui aura le mérite d’inscrire le nom de ce personnage dans les mémoires. "Tout le monde se souvient d’Auguste Armand. Il est resté 35 épisodes, on en est au 700e et il est toujours dans la tête de tout le monde", avise Sarah Farahmand.

D’ailleurs, l’acteur sera d’ici peu de retour dans la série à travers plusieurs flash-backs, qui nous permettront d’en apprendre davantage sur sa vie amoureuse.