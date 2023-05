"Ce pays qu’on appelle vivre" d’Ariane Bois : entre personnages de fiction et figures historiques

Nous sommes au début de la guerre, en 1939 dans le sud de la France. Un territoire entre Marseille et Aix-en-Provence où se trouve un camp d’internement, qui deviendra plus tard, un camp de déportation.

Sorte de Vél d’Hiv du sud, le Camp des Milles est une ancienne usine. 39 nationalités y sont logées, sur de la paille, dans le noir, et dans une crasse indescriptible. Uniquement des hommes, et parmi eux, un grand nombre d’artistes, comme Max Ernst et Hans Bellmer.

Des hommes qui rusent chaque jour pour obtenir le droit de sortir, et de se rendre à Marseille, afin de négocier un visa pour quitter cette France en guerre, qui se méfie des étrangers. Ironie de l’histoire c’est que ces étrangers considérés comme des ennemis par la France, sont des ennemis du nazisme, souvent juifs, et qu’ils ont quitté l’Allemagne ou l’Autriche espérant se mettre à l’abri.

Léo et Margot sont des personnages de fiction dans le livre, mais d’autres appartiennent à l’histoire, comme Varian Fry, journaliste américain, et militant antinazis, qui a réussi à sauver plus de 2200 juifs. Il fut tardivement reconnu "Juste parmi les nations".

Rencontre avec Ariane Bois…

Ariane Bois, "Ce pays qu’on appelle vivre", chez Plon - Depuis 2012 le Camp des Milles est accessible au public, avec un Site-Mémorial. Un roman passionnant qui s’est arrêté sur des faits moins connus de l’histoire.