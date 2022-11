Ce patrimoine naturel mis en danger par le réchauffement climatique

Il y a seulement deux jours, on vous parlait de Médina d’Essaouira, cette ville touristique du Maroc, menacée par les effets des changements climatiques. Aujourd’hui, on fait le point sur l’ensemble des biens en danger. Ils sont au nombre de 52 et sont officiellement inscrits sur la liste du patrimoine mondial en péril, établie par le Comité du patrimoine mondial de l’Unesco.



À l’heure actuelle, selon l’Unesco, ces biens, qui font partie du patrimoine culturel et/ou naturel, sont de plus en plus menacés par une série de facteurs externes : on pense immédiatement aux conflits armés et aux guerres, mais les catastrophes naturelles ou la pollution commencent à prendre une place grandissante parmi les dangers.

La liste de ces biens s’allonge un peu plus chaque année : l’enjeu est aussi stratégique, parce que l’inclusion du patrimoine dans la liste des biens en péril permet de mobiliser le soutien international et espérer d’avoir une réponse adéquate.