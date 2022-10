Ce papa et ses trois adorables enfants reprennent Bowie avec beaucoup de talent

Cette adorable famille rejoue des grands classiques de la musique pour le plus grand plaisir des internautes.

Direction les Etats-Unis ce matin où Colt Clark, un chanteur et guitariste ayant perdu son travail suite à la crise du covid-19, avait alors décidé de rassembler ses enfants pour faire de la musique et la partager avec le monde entier. "Vers le 16 mars [2020], j'ai tout perdu, mon entreprise a été mise à l'arrêt et pendant que j'étais à la maison, j'ai vu à quel point mes enfants étaient doués avec la musique", a déclaré Colt à un journal local.

Avec l'aide de sa femme Aubree, il a donc eu l'idée de former un groupe de musique qu'ils ont appelé Colt Clark and the Quarantine Kids ("Colt Clark et les enfants confinés"). Au côté de Colt (guitare et chant), il y a donc respectivement Cash, 12 ans, à la batterie, Beckett, 10 ans, à la basse et la petite Bellamy, 8 ans, qui joue de la guitare, de la basse, de la batterie et chante..

Au départ, les vidéos étaient privées jusqu'à ce que quelques amis leur demandent s'ils pouvaient les partager avec leurs familles. Ils ont donc décidé de rendre les vidéos publiques. Et à partir de là, les vidéos ont commencé à être énormément partagées sur les réseaux sociaux pour atteindre un nombre de vues très impressionnant.

Depuis lors, ils apprennent et partagent chaque jour une nouvelle chanson sur les réseaux sociaux. Sur leur chaine Youtube, on peut trouver des reprises de "Start Me Up", "I’m a Believer", "Sweet Home Alabama" et "Come Together" des Beatles (la vidéo grâce à laquelle la famille a vraiment fait le buzz).

Depuis, le papa, devenu musicien professionnel, a retrouver du travail mais n'a jamais cessé de publier des vidéos de reprises avec ses enfants.

Aujourd'hui, nous avons décidé de vous partager leur très jolie version de "Rebel Rebel" de David Bowie mais nous vous recommandons chaudement de parcourir leur chaine Youtube afin de découvrir leurs nombreuses vidéos.