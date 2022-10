Ce pamphlet de 1866 d'Olympe Audouard qui démonte le patriarcat a été un succès à sa sortie

Olympe Audouard récidive ensuite en publiant son fameux pamphlet, Guerre aux hommes, en 1866. Elle débute sur un ton intrépide : "Messieurs, c’est bel et bien la guerre que je vous déclare. J’attaque plus fort que moi, j’attaque le sexe fort".

En voici un autre extrait, page 22 de l’ouvrage :

Dès qu’une femme arrive dans la guerre, dans l’art de gouverner, dans les sciences, dans les arts, dans la littérature à se faire une réputation ; dès que les hommes la voient marcher vers la célébrité, ils sont tous acharnés après elle. Ils discutent son talent, la raillent impitoyablement. Ils essaient par tous les moyens possibles de l’amoindrir, de l’annihiler.

Loin d’être un roman où elle déverse sa haine et sa colère, Guerre aux hommes est un droit de réponse au patriarcat, dans lequel son autrice manie bien l’éristique, à savoir l’art de débat, de la controverse. "Elle va sur le terrain de leurs arguments et les détourne avec beaucoup d’ironie" analyse l’agrégé de Lettres modernes et spécialiste de questions de genre et de représentations. "Elle y pointe quelque chose de très systémique : on pourrait penser qu’avec Guerre aux hommes, c’est une misandre comme c’est à la mode chez certains éditorialistes, on voit très bien qu’elle parle de la question de l’invisibilisation des femmes dans certains nombres de domaines. Elle pointe le fait que ce sont les hommes qui décident de qui pourra rester ou non dans l’Histoire. C’est très avant-gardiste".

Une manière de constater qu’un effet Olympe s’applique aux femmes de lettres de l’époque, à l’image de 'l’effet Matilda', qui occulte de manière institutionnelle, les femmes dans le domaine scientifique.