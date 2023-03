Ce nouveau Tortues Ninja est vraiment très prometteur

Les Tortues Ninjas seront de retour le 4 août sur le grand écran, avec aux commandes, le producteur américain Seth Rogen.

La bande d’annonce du Tortues Ninjas : Teenage Years vient à peine de sortir qu’elle promet déjà du lourd. On y retrouve nos quatre tortues dans l’adolescence, qui après avoir vécu des années dans les souterrains, sont prêtes à tout pour gagner le cœur des Newyorkais. Ils rencontreront April O’Neil, personnage déjà connu des fans, qui les aidera dans leurs combats contre leurs ennemis.

À la production, un inattendu Seth Rogen, l’ancien compagnon de route Judd Apatow à la vulgarité assumée (à l’image de son Sausage Party en animation), capable aussi de beaux contre-emplois comme dans The Fabelmans. On ne sait pas vraiment à quoi s’attendre avec ce nouveau film sur les Tortues Ninjas. Il a récemment affirmé dans une interview que le film sera très personnel et qu’il mettra en avant les galères de l’adolescence.

Ce sont donc des jeunes acteurs qui doubleront les tortues : Micah Abbey dans le rôle de Donatello, Shamon Brown Jr. pour Michelangelo, Brady Noon pour Raphaël et Nicolas Cantu, révélé dans The Fabelmans, pour Leonardo.

Dans les autres voix, on pourra aussi entendre la légende Jackie Chan (Maître Splinter), Paul Rudd (Mondo Gecko), John Cena (Rocksteady), Giancarlo Esposito (Baxter Stockman) et même Post Malone (Ray Fillet). Oui, vous ne rêvez pas.