Ce nouveau rythme scolaire, vous l’adoptez avec plaisir ?

Christophe, un auditeur de Welkenraedt, dans la province de Liège, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "Je ne suis pas convaincu. C’est regrettable que cette décision ne soit pas suivie dans tout le pays. Ensuite, c’est compliqué de prendre des congés toutes les 7 semaines."

Tout le monde ne sait pas faire garder les enfants

"Il faudra aussi payer les stages pour deux semaines et non une, payer le carburant pour les conduire, etc. Cette rentrée scolaire va être une catastrophe financière. Il n’y a pas plus de congés qu’avant, mais ils sont moins espacés et ça ne me convient pas."