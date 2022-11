"Ce ne sera pas 'Vive le foot' et rien d’autre" : la RTBF aussi a son plan de jeu au Qatar

S'en tenir au cadre contractuel

Et par rapport à la diffusion justement, il faut savoir qu’en achetant les droits il y a plusieurs années, la RTBF a aussi pris des engagements contractuels. C’est à ce contrat que la RTBF se tiendra, explique la porte-parole de l’entreprise, Axelle Pollet. Pas moins, pas plus. "En termes de marketing, on va faire ce qu’on doit faire selon notre contrat avec la FIFA mais on ne fera pas plus", dit-elle. Cela passera notamment par une attention à ne pas faire du terme "Qatar" une sorte de marque. "Le but, c’est de parler de "la Coupe du Monde" principalement". Jean-Paul Philippot, l’administrateur général, ne fera pas le déplacement, ajoute-t-elle. "Il n’y aura pas de déplacement de la direction qui a habituellement des rencontres avec d’autres diffuseurs sur place. C’est une manière de marquer qu’on fait ce qui est nécessaire pour la diffusion mais pas plus."

"On est totalement dans notre rôle et nos missions de service public", insiste-t-elle également. "C’est important pour un média public de donner accès à un grand événement sportif gratuitement au plus grand nombre. C’est important de le rappeler et de sortir du contexte de sensibilité actuel."

Et il y a, précise-t-elle, une continuité avec les choix précédents : "Ça nous paraît cohérent avec nos missions qui sont d’abord d’accompagner les grands moments sportifs – on l’a fait pour d’autres événements comme récemment les JO en Chine ou la Coupe précédente en Russie. On l’a suivi en tant qu’événement sportif mais on l’a toujours aussi suivi d’un point de vue information, c’est-à-dire décrypter les aberrations ou les questionnements que ce type de compétition peut amener que ce soit d’un point de vue écologique, ou liberté de la presse, ou autre."

Reste la question, conclut-elle, de la suite à donner aux questionnements actuels.

