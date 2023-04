"Ce n'était pas notre plan" : Burnley et Kompany célèbrent leur promotion "surprise" en Premier League

Vincent Kompany était aux anges après la promotion assurée de son club Burnley en Premier League. "Nous ne sommes qu'à Pâques et on y est déjà", s'est réjoui l'ancien capitaine des Diables Rouges et de Manchester City au micro de Sky Sports.

"Il reste sept matchs et nous fêtons déjà ça. Ils sont comme des gosses, c'est marrant. Nous ne nous y attendions pas. Cela prend du temps pour construire une cohésion dans l'équipe. Mais le stress de chaque match aide à progresser rapidement. Nous pouvons aller plus loin maintenant et c'est le but." "

Ce que Vincent a fait est quelque chose de très spécial", a salué Alan Pace, le président de Burnley. "C'est une surprise totale, parce que ce n'était pas notre plan. Vincent et moi en avions parlé cet été, nous nous étions donnés deux ou trois ans, ça c'était notre plan. Je pense que ce que vous avez vu, c'est que beaucoup de magie s'est mise en place. Cette équipe est très, très bonne. Vous entendez Vincent le dire chaque semaine. Ils nous surprennent tous, chacun, chaque jour. Ils sont phénoménaux."

L'apport de Vincent Kompany est unanimement apprécié à Burnley. "Il nous a libéré, parce qu'il croit en nous, il croît que nous sommes de bons joueurs et que nous pouvons gagner des matches", a lâché le milieu de terrain Josh Brownhill.

"Les gars qui sont encore là ont été dévastés par la relégation la saison dernière. On voulait juste remonter et je suis très content d'y être parvenu." "Le manager (Kompany) et son staff sont très impliqués par ce qu'ils font. Ils sont vraiment presque accros au foot. Cela s'est vu cette saison. Il n'y a eu que quelques matches où nous n'avons pas été totalement performants", a ajouté Connor Roberts, auteur du but décisif vendredi.