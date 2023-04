"Ce n’était pas notre journée", Laporte dépité face à la malchance de Jumbo ; "Mathieu était au-dessus" reconnaît Küng

Présent dans le groupe de tête au moment d’aborder le Carrefour de l’Arbre, Stefan Küng a encore réalisé une superbe prestation dans l’Enfer du Nord après sa 3e place de l’an dernier. Le Suisse a cette fois-ci récolté une 5e place.

"Au début, j’ai eu des problèmes avec mon vélo. J’ai roulé trente kilomètres après une selle beaucoup trop basse", a expliqué le coureur Groupama-FDJ au micro de Jérôme Helguers.

"Après on est resté calme, l’équipe m’a bien positionné à Haveluy. Et là les Jumbo ont vissé terriblement. La course s’est lancée là, à 100km de l’arrivée. Et à partir de là, c’était plein gaz. Il n’y avait rien à faire contre Mathieu, il était juste au-dessus. Wout aussi. On le savait avant la course. J’ai fait avec mes moyens, j’ai donné le maximum.

Au milieu de la course, après Mons-en-Pévèle, je me suis fait un peu piéger derrière Philipsen. A cause de ça, j’étais toujours à contretemps. Ce n’était pas évident de rester dans les roues. Quand ils ont lancé leur accélération franche, j’ai eu du mal à les suivre. J’ai dû boucher des trous de temps en temps. A la fin ça fait partie de la course. J’ai tout donné et à la fin, j’étais juste complètement vide. Et eux ils avaient encore une cartouche."

"C’est clair, ça doit être frustrant", a ajouté Küng à propos de van Aert. "Malheureusement, les ennuis mécaniques ça fait partie de la course. On a aussi vu une chute dans le Carrefour de l’Arbre. Quand tu vas chercher les bas-côtés, il y a plus de risques. C’est dommage que Wout perde la course comme ça. Malheureusement, ça fait partie de Paris-Roubaix."