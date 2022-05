"Ce n’est pas nous qui devons cacher nos corps" Amel Bent s’attaque aux grossophobes

Le samedi 14 mai avait lieu la demi-finale de version française de "The Voice". C’était l’occasion de revoir les coachs dont Florent Pagny présent malgré la maladie et Amel Bent. Seulement quelques semaines après avoir donné naissance à un petit garçon, la maman a repris sa veste de coach pour honorer ses engagements. C’est donc dans une robe moulante, à moitié transparente et ornée de strass que la chanteuse était présente lors de l’évènement. Cependant, sa tenue a suscité une vague de réactions virulentes et négatives sur les réseaux sociaux.