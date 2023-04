"Ce n’est pas mon équipe, vous ne jouez pas avec les valeurs de Charleroi" : le coup de gueule de Mazzu pour motiver ses troupes face à Zulte

Felice Mazzu était très en colère et l’a fait savoir à ses joueurs samedi, à la mi-temps de la rencontre entre Charleroi et Zulte Waregem comptant pour la 32e journée de Pro League.

Menés lamentablement à la pause (0-1) face au Essevee, pire défense de Belgique, les Carolos se sont attiré les foudres de leur entraîneur, connu pour son franc-parler. "Ce n’est pas possible les gars. On a joué dix minutes en première mi-temps, 10 minutes. Ce n’est pas possible de commencer un match de cette manière. On a quoi dans la tête ? On joue pour l’Europe ! Qu’est-ce que vous voulez ? On ne donne pas notre vie sur ce terrain. On ne réagit pas, on regarde. Et après, quand on est sur le banc, on râle. Mais quand on est sur le terrain, on ne donne pas sa vie. Ce n’est pas vous ! Ce n’est pas mon équipe, vous ne jouez pas avec les valeurs de Charleroi. Celui qui ne se bouge pas, je le sors", a-t-il lancé, mélangeant l’anglais et le français pour toucher tous ses joueurs.

Une gueulante qui a porté ses fruits puisque les Zèbres sont remontés sur la pelouse avec d’autres intentions et se sont finalement imposés grâce à un but libérateur de l’expérimenté Damien Marcq dans les arrêts de jeu (3-2).