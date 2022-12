"Ce n'est pas moi qui ai raté le pénalty" du Ghana en 2010, dit Suarez

"Tout le monde s’est senti mal (en 2010), mais moi, je veux juste passer à l’étape suivante", a assuré au Qatar le capitaine André Ayew, seul des 26 joueurs ghanéens qui était déjà là au Mondial en Afrique du Sud.

"Je ne regarde pas en arrière, je ne veux pas me focaliser sur le passé."

Son sélectionneur, Otto Addo, a également tenté de tempérer les choses en conférence de presse : "Ce sera une approche différente contre une équipe difficile. On devra être au mieux pour espérer les battre, mais j’ai confiance. Cet incident remonte à longtemps, et on ne doit pas forcément y penser en termes de revanche."

Mais dans la capitale Accra, difficile d’oublier cette triste défaite de juillet 2010.

"J’ai détesté ce jour", se remémore difficilement Samuel Quist, 36 ans, en achetant un maillot de son équipe en prévision du match de vendredi. "On s’attendait à faire la fête, mais on a pleuré dans les rues."

Un autre supporter des "Black Stars", Philip Sheshe, 32 ans, ne veut plus penser à cette défaite.

"Luis Suarez, on s’en souvient tous. Ce jour-là, le ballon devait entrer dans le filet mais il a utilisé sa main", souffle M. Philip Sheshe, 32 ans, devant un magasin de maillots du Ghana.

Pour leur quatrième participation à une Coupe du monde, les "Black Stars" pourront-ils sortir des poules et rééditer l’exploit des précédents Mondiaux ? Ils avaient atteint les huitièmes en 2006 et, donc, les quarts en 2010.

Grâce à sa victoire contre la Corée du Sud (3-2) dans un match à rebondissements, le Ghana (2e, 3 points) est assuré de se qualifier s’il l’emporte contre l’Uruguay (4e, 1 point).

Les hommes de la Celeste n’ont en revanche pas entièrement leur avenir en main : ils doivent s’imposer contre le Ghana et espérer que la Corée du Sud (3e, 1 point) ne gagne pas contre le Portugal (1er, 6 points), auquel cas d’autres critères entreraient en jeu pour déterminer qui sortira deuxième de la poule.

Dans tous les cas, Philip Sheshe, à l’image d’une majorité de Ghanéens, promet un match relevé et n’a qu’une hâte, comme beaucoup dans la capitale : assister à la "revanche vendredi".