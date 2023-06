"Ce n’est pas ma volonté de faire chuter le gouvernement", déclare le député fédéral Écolo Samuel Cogolati

En Belgique, seul le Roi peut nommer et révoquer ses ministres. Même si le Parlement n’octroie pas sa confiance en Hadja Lahbib, techniquement, elle pourrait continuer son travail. Pour Samuel Cogolati, cela risque de nous coûter sur la scène internationale. "Clairement, sa crédibilité est affaiblie, aussi à cause des différentes versions incompatibles entre elles. L’attitude même du MR met en danger notre crédibilité sur la scène internationale".

"Vous voyez des régimes autoritaires monter en puissance, comme la Russie ou la Chine. C’est important d’avoir une ministre des Affaires étrangères qui puissent leur tenir tête et leur dire : non, la Belgique n’est pas un Far West."

Et Samuel Cogolati de conclure : "Moi, je ne veux pas la tête d’une personne. Ce que je veux, c’est que nos valeurs soient respectées et défendues."