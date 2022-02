Ce musicien joue du Green Day en pleine rue et la réaction des passants va vous étonner

Avec ses dizaines de vidéos sur sa chaîne YouTube, Ruslan Malyshev fait régulièrement le buzz avec des propositions particulières.

Il est assez courant de voir des musiciens de rue jouer sur certaines des plus grandes avenues du monde, mais généralement, ces artistes choisissent des chansons susceptibles de plaire le plus au grand public.

Ce n'est pas le cas de Ruslan Malyshev. Le jeune homme ne joue que du rock "bruyant" et du metal et ses vidéos ont fait le tour du web.

Le musicien a déjà des dizaines de vidéos sur sa chaîne YouTube dans lesquelles il joue de nombreux classiques du rock dur, des titres les plus connus à certains morceaux de groupes plus récents. Et les réactions des spectateurs sont parfois étonnantes.

Dans la vidéo que nous vous proposons aujourd'hui, le musicien a décidé de tester la musique de Green Day auprès des passants. Et c'est assez divertissant de découvrir les réactions des gens : on peut voir des enfants danser en faisant du headbanging mais aussi de nombreux spectateurs plus incrédules ou désarçonnés.