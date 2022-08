La vidéo du jour nous vient du Chili et elle met en avant l’incroyable talent d'un musicien local nommé Sonido Mundano.

Jouer "Fear Of The Dark" d'Iron Maiden sur un seul instrument n'est pas à proprement parler la tâche la plus facile au monde. Le jouer sur plusieurs instruments en même temps tout en chantant est carrément insensé. Pourtant, c’est la prouesse qu’a réussi à réaliser ce musicien de rue, véritable One Man Band !