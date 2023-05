Ce musicien a appris à ses parents à jouer de la basse et de la batterie pour pouvoir monter un groupe

Et maintenant, ils ont même sorti un album ensemble.

C'est une histoire assez incroyable qui a démarré pendant les différents confinements dus à l'épidémie de COVID-19. Alors que la plupart des gens, qui se sont retrouvés avec beaucoup de temps libre, se sont lancés dans des recettes de cuisine en tout genre, Ryan Stokes de Nouvelle-Zélande a décidé de créer un projet pas comme les autres. Comme il ne pouvait plus répéter avec ses amis musiciens pendant cette période, il a décidé d'apprendre à ses parents à jouer de la batterie et de la basse afin de pouvoir jammer avec eux à la place.

Ryan Stokes a commencé par apprendre à sa mère de 55 ans à jouer de la batterie. Puis, son père de 60 ans a rejoint leur groupe en apprenant à jouer de la basse pour la première fois de sa vie. Et en quelques semaines, le groupe (nommé de manière tout à fait adéquate Mommas Boy) était né et est rapidement devenu actif sur les réseaux sociaux. "Ils ont été harcelés pour démarrer un groupe par leur fils très impatient", a commenté Ryan Stokes. "Je n'avais rien à faire pendant le confinement et je voulais jouer de la musique."

Ce qui a commencé comme un petit projet pour passer le temps est depuis devenu quelque chose de beaucoup plus grand que ce qu'ils avaient prévu.

Bien qu'ils ne jouent que depuis quelques années maintenant, les parents rockstars se sont adaptés à leur nouvelle vie assez rock and roll sans aucun problème. Ils font notamment de nombreuses apparitions dans des vidéos sur TikTok, où le groupe compte plus de 72 000 abonnés et ont même sorti leur propre album.

Le résultat de cette belle histoire familiale est à découvrir dans les vidéos ci-dessous :