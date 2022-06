Ce musée de Buenos Aires sensibilise au cancer du sein en invitant les visiteurs à toucher certaines œuvres

L’idée originale du jour dont on avait envie de vous parler est la suivante : le musée Isaac Fernandez Blanco à Buenos Aires a durant une semaine, invité ses visiteurs à toucher les seins des femmes représentées sur certains de ses tableaux pour sensibiliser le grand public au dépistage du cancer du sein.

Si vous avez l’habitude que l’on vous dise de ne rien toucher quand vous vous rendez au musée, cette initiative d’un musée d’art hispano-américain, va vous surprendre. En effet, celui-ci vous invite à toucher les poitrines de femmes apparaissant seins nus dans certains tableaux de Rubens, Raphaël ou encore Rembrandt. Outre des décolorations visibles à l’œil nu, le musée a également reproduit des grosseurs dans certaines des poitrines de femmes des tableaux exposés. Dans ces cas-là, une palpation est obligatoire pour déceler un des symptômes du cancer du sein. "C’est un cours d’auto-examen qui nous permet de nous rappeler l’importance de se connaître et de prendre soin de soi" explique MACMA, l’association argentine de lutte contre le cancer du sein qui est à l’origine de cette exposition.

A travers cette action, nous voulons souligner que le cancer du sein est traitable s’il est détecté à temps.

Les tableaux que les visiteurs sont invités à toucher sont évidemment des reproductions. Cette exposition appelée "The art of Self Examination" a été réalisée en collaboration avec "David Buenos Aires", une agence de communication mais aussi avec le docteur Liliana Sosa, qui a elle-même analysé de nombreuses peintures dans lesquelles elle aurait décelé certains signes précoces de cancer du sein chez des personnages féminins apparaissant sur les toiles. "Pendant des siècles, ni les femmes représentées, ni les artistes ou les milliers de visiteurs qui ont vu les œuvres d’art n’ont pu reconnaître les symptômes. La même chose se produit aujourd’hui : beaucoup de femmes dans notre pays ne savent pas les reconnaître. C’est pourquoi nous avons voulu que cette exposition contribue à faire prendre conscience de l’importance de reconnaître les symptômes auxquels nous devons prêter attention ", expliquent les organisateurs de l’exposition au site "Marketing Communication News".

L’autopalpation de la poitrine est un geste simple qui peut permettre de dépister un cancer du sein de manière précoce. Connaître les bons gestes et reconnaître les éventuels symptômes peut sauver des vies.

Pour réaliser une autopalpation à la maison, retrouvez tous les conseils du docteur Nesrine Callet, gynécologue à l’Institut Curie ici !

Une information repérée par nos confrères de l’ADN.