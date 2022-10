Ce mois d’octobre sera-t-il le plus chaud depuis 1833 ?

Le début de ces vacances d’automne est marqué par une météo très douce, voire trop douce. Car le mercure affiche des températures qui dépassent de près de 10 degrés les normales de saison. Ce mois d'octobre pourrait bien devenir le plus chaud depuis le début des relevés.

Voilà qui n’empêche pas d’en profiter pour se balader ou se faire " une petite terrasse ", mais cette douceur pose tout de même questions aux quidams que nous avons croisés dans les rues de Bruxelles et de Charleroi : " C’est inquiétant mais on ne peut rien y faire donc on profite ". " Il n’y a plus de saison, tout est déréglé ", nous dit une jeune femme attablée.

Les maraichers dont les choux-fleurs et autres asperges restent désespérément dans les caisses, constatent que les gens préfèrent continuer à consommer des légumes frais cuisinés en salades par exemple.