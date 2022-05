Ce mini drone vous filme à la trace et vous prend en selfie.

Ultracompact et léger (il pèse à peine 100 g), Pixy est on ne peut plus simple à utiliser puisqu'une simple pression sur un bouton suffit à le faire fonctionner. Il faut juste choisir le type de trajectoire parmi les quatre prédéfinies pour qu'il se mette à flotter et à vous suivre automatiquement. Il peut alors filmer en haute définition (2,7 K par défaut à raison de 30 images par seconde).

Le mode stationnaire permet de le stabiliser en face de vous et de prendre des photos (4000 x 3000 pixels) en solo ou en groupe.

Dans tous les cas, l'appareil vient se reposer sur votre main, sachant que chaque vol n'excède pas 20 secondes. Son autonomie est à son image, minuscule, puisqu'elle ne dépasse pas les 8 vols. Son temps de recharge est quant à lui estimé à 40 minutes.

Tous les contenus sont transférés sans fil et enregistrés dans Snapchat Memories. Libre ensuite aux utilisateurs de recadrer ou d'ajouter des effets avant de partager le résultat sur Snapchat. La mémoire interne de 16 Go de l'appareil peut stocker une centaine de petites vidéos et un millier de photos. Enfin, de par sa conception, cet appareil n'est absolument pas résistant aux chocs et aux intempéries.

Ce n'est pas la première fois que Snap sort un produit destiné à produire du contenu à partager sur son réseau social. En 2016, la société avait ainsi lancé ses lunettes Spectacles afin de filmer des moments privilégiés directement de son point de vue, à travers son regard.