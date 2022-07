Ce mercredi, une nuit presque sans nuages pour observer la "superlune du tonnerre" en Belgique

La "superlune", un terme à l’origine astrologique

Le nom scientifique exact de cet événement est "pleine lune du périgée". Ce terme de "superlune" a en fait été inventé par l’astrologue Richard Nolle dans les années 70. Il explique l’invention de ce terme dans cet article de 2007, dans "The Mountain Astrologer", où il considère que ces super lunes peuvent être un "fort signal de perturbations géophysiques majeures", ce qui est "une question d’intérêt particulier dans le domaine de l’astrologie". Quoi de plus pratique que de donner une définition plutôt large de la supe lune, et, en tant qu’astrologue, d’y prédire toute sorte d’événements terrestres, souligne ainsi l’auteur du blog "Autour du Ciel", Guillaume Cannat.

Mais même si ce terme n’a pas de réel fondement scientifique, il a l’avantage d’être largement compréhensible par tous et toutes : raison pour laquelle il a été repris par la NASA, puis les médias, depuis quelques années. Voir une lune plus grande et lumineuse que d’habitude reste une belle occasion d’émerveillement nocturne, elle mérite donc amplement de bénéficier d’un petit superlatif.