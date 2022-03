Ce mercredi soir, votre programme est adapté sur La Une suite à l’actualité en Ukraine

Le mercredi soir, dans " Q-R " le débat ", Sacha Daout continue d’aborder de façon accessible tous les aspects de la vie en société. Les téléspectateurs donnent leur avis en direct via l’application OPINIO. Ils sont invités à interagir sur des questions directes et concrètes. Ces questions suscitent des débats avec nos invités, chroniqueurs, politiques et acteurs de terrain.

Ce mercredi 2 mars, l’émission "QR le débat" est avancée à 20h20