Ce mercredi, remportez un lot de livres dont L.Gaudé, A. Towles, Jim Harrisson...

Jérôme Colin joue au Père Noël cette semaine. Ce mercredi, entre 11h30 et 13h, tentez de remporter un lot comprenant les livres :

" Lincoln Highway " roman d'Amor Towles (Fayard)

" Contre ma conscience ", BD de Hannah Brinkmann (Presque Lune) : coup de cœur de Xavier Vanbuggenhout

" Chien 51 ", roman de Laurent Gaudé (Actes Sud)

"Chien Brun" - L’Intégrale de Jim Harrison (Flammarion) : coup de cœur de Gorian Delpature

Intéressé.e ? Tentez votre chance via le formulaire ci-dessous et via la page facebook de l'émission.